Rotterdam basketbal stunt tegen Landstede

Forward Lease Rotterdam Basketbal heeft donderdagavond een knappe zege geboekt op Landstede uit Zwolle. De formatie van coach Armand Salomon stuntte tegen de nummer drie van de ranglijst door met 92-89 te winnen.

In het Topsportcentrum kwamen de bezoekers uit Zwolle al snel op een 8-0 voorsprong, maar de Rotterdammer bleven gedurende de hele wedstrijd dichtbij. Het eerste kwart werd afgesloten met een 18-15 achterstand en in de rust leidde Landstede met 40-37.

In het derde kwart kwam Rotterdam Basketbal voor het eerst voor (44-43), maar ging het laatste kwart toch in met een 69-55 achterstand. In de laatste tien minuten toonden de Rotterdammers veerkracht en bogen het duel volledig om: 92-89.

Het is alweer de derde zege in de laatste vier wedstrijden voor Rotterdam Basketbal. Omdat de eerste vier duels verloren werden, staat het nu op de zevende plaats met zes punten uit acht wedstrijden. Zondagmiddag (16.30 uur) wacht nummer negen en hekkensluiter Den Helder.