Nieuwe roman Herman Romer past naadloos in #metoo discussie

Het vijftigste boek van de Rotterdamse schrijver Herman Romer is op donderdag verschenen. In zijn nieuwe roman, getiteld 'Rotterdam Centraal', kan een man de gelijkwaardigheid van zijn vrouw niet accepteren en misbruikt hij zijn macht over haar. Een onderwerp dat toevallig erg aansluit bij de huidige #metoo discussie.

"Er is een ongelofelijke machocultuur in deze maatschappij, dat is niet te ontkennen", zegt Romer. Zijn boek gaat onder meer over een vrouw die gaat scheiden van haar echtgenoot die haar onderwerpt en mishandelt.

"In mijn boek gaat het om de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Die hele MeToo discussie heeft me overrompeld, want het thema komt in mijn boek voor en krijgt nu overal veel aandacht. Dat had ik nooit verwacht."

Bedenkelijk

Romer vindt wel dat de #metoo berichtgeving - over mannen die hun macht gebruiken om vrouwen te dwingen - een bedenkelijke kant uitgaat.

"Ik ben het er wel mee eens anders had ik het in mijn boek ook niet aangeroerd. Dat gedrag van die mannen is natuurlijk schandelijk. Maar ik ben wel bang dat het gaat ontsporen, dat dingen uit zijn verband worden gerukt. Als je als man bijvoorbeeld een vrouw vriendschappelijk op de schouder klopt, had je daar dan eerst toestemming voor moeten vragen? Dat is van de gekke."

Romer vindt dat de discussie tot 'de juiste proporties' moet worden teruggebracht. "En dan moet er krachtig ingegrepen worden bij die mannen die zich daar aan schuldig maken."

Herman Romer schrijft sinds 1965 historische non-fictie, romans, verhalen en gedichten. Het lot van Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog is een terugkerend thema in zijn werk.