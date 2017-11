'Arrestatie tantramasseur is doorbraak'

De arrestatie van een Rotterdamse tantramasseur, eerder deze week, is een belangrijke doorbraak. Dat zegt Caroline Franssen van het Meldpunt Tantra Misbruik.

"We zijn hier al vijf jaar mee bezig. De politie heeft dit dus eigenlijk al vijf jaar laten liggen, in onze ogen. Daarmee zijn veel meer vrouwen slachtoffer geworden, dan wanneer meteen was ingegrepen."

Rob Hogendoorn is zelf boeddhist en onderzoekt al jaren de schaduwkanten van deze religie. "Voor het eerst is iemand in deze sfeer opgepakt. Dit gaat gevolgen hebben voor boeddhistische geestelijken die seksueel misbruik plegen en er nu nog mee wegkomen. Het is ook een aanmoediging voor slachtoffers om aangifte te doen."

Gigantische zaak

Caroline Franssen heeft de afgelopen anderhalve maand twaalf meldingen gehad bij haar Meldpunt . "Dit is een gigantische zaak. Hij heeft mogelijk honderden vrouwen misbruikt."

Volgens haar kiest de Rotterdammer zijn slachtoffers zorgvuldig uit. "Hij richt zich op kwetsbare vrouwen, die al veel hebben meegemaakt, eerder misbruikt zijn. Hij is sekscrimineel, die vrouwen met een problemen lokt en dan voegt hij er nog een probleem aan toe."

Grooming

Ook Rob Hogendoorn kreeg meldingen over de man. "Dat is schrikbarend. Hij doet aan: het klaarstomen voor het misbruik. Mensen liggen bloot op tafel, ontspannen zich door de massage en dan vindt de overvaltechniek plaats, met de seksuele handelingen."

Na de arrestatie is contact geweest met de vrouwen die aangifte hadden gedaan. Caroline Franssen: "Ze zijn natuurlijk blij dat hij vastzit. Maar tegelijk krijgen ze een herbeleving van wat zij hebben meegemaakt. Ze zien steeds zijn gezicht voor zich."