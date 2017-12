Reddingsactie voor laatste graftrommel van Oostvoorne

De laatste graftrommel van Oostvoorne moet gered worden. Dat vindt Korrie Korevaart van de Historische Vereniging Westelijk Voorne. Zij is een inzamelingsactie gestart om de trommel op te laten knappen. Ze heeft 500 euro nodig om de trommel weer in oude staat te herstellen.

"Het glas is weg, de kleuren zijn vervaagd. De trommel was wit geverfd van binnen en zwart van buiten. En hij was ooit goed gevuld met bladeren en bloemen. De bedoeling is dat dat weer gebeurt. Zodat de trommel voor langer bewaard kan blijven", vertelt Korrie Korevaart.

Een graftrommel is een blikken trommel die werd gevuld met kunstbloemen en bladeren. De trommels werden neergezet op grafzerken. Een cadeau voor de nabestaanden van iemand die is overleden. Ze waren populair in de periode 1870 - 1940.

De laatste trommel van Oostvoorne was waarschijnlijk voor Hendrick Tammeling. Hij schoolhoofd in het dorp. "Wij vermoeden dat zijn leerlingen de trommel hebben neergezet. Maar dat weten we nog niet zeker. We willen graag informatie ontvangen van mensen die daar iets van weten."

Ooit lagen er op Nederlandse begraafplaatsen zo'n 25.000 graftrommels. Daar zijn er momenteel zo'n 1000 van over.

"Beheerders van begraafplaatsen hadden moeite met de graftrommels. Als ze onderhoud wilden plegen, waren de trommels storend. In veel reglementen werden ze dan ook verboden. Zo zijn ze eigenlijk verdwenen", besluit Korrie.