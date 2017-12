Wereld Aids Dag in Rotterdam

Het is Wereldaidsdag en daarom worden er ook in Rotterdam allerlei evenementen georganiseerd. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor hiv en aids. Verschillende organisaties willen Rotterdammers bewust maken van de risico’s van hiv en aids.

Stichting Hiv Portaal Rotterdam heeft een stand naast de Markthal in Rotterdam.

De hele dag kun je daar informatie krijgen over hiv en aids. Je kunt daar ook terecht voor een gratis hiv-sneltest.

In film- en muziektheater LantarenVenster draait om 18:45 de film 120 BPM. Een verhaal over de strijd tegen AIDS in Parijs aan het begin van de jaren negentig.

Van 10.00 tot 12.00 uur is er een koffieochtend van Bureau Hiv Hulpverlening. Iedereen is welkom in het gebouw van Humanitas aan de Pieter de Hooghweg 110 in Rotterdam.