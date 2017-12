Rychard de Jong vertrekt per direct als trainer van de dames van Binnenland. Hij heeft maar kort gewerkt bij de club uit Barendrecht.

In maart volgde hij Joost van Rangelrooy op, die overstapte naar Keus/Royal Eagles in Apeldoorn. De Jong was hiervoor assistent-coach bij het vrouwenteam van Rotterdam Basketball.

Het is nog niet bekend wie hem gaat opvolgen bij de dames van Binnenland.