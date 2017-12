's Neerlands eerste poep up store in Zwaanshals geopend

Omdat ze helemaal klaar is met haar doctorandusschap Oorlogkunde opent de Rotterdamse Sanne Schotting de eerste poep up store van Nederland.

Dat doet ze in het duurzame 'made for me' kindermode- en designwinkeltje Das Glück van haar vriendin Heike Bluthardt aan het Zwaanshals.

Lifestyle-vlogger kreeg er lucht van en pakt, alvorens het in december tot en met half januari u qua wasbare (on)mogelijkheden met raad en daad bij staat, dit heikele onderwerp voor u 's even ter adstructie bij kop en kont te baat.