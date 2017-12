Deel dit artikel:











RET-bus op snelweg in problemen: passagiers uit voertuig gehaald Een bus van de RET (niet de bus in kwestie) Foto: Roald Sekeris

Een bus van de RET is vrijdagochtend op de A15 richting Ridderkerk in de problemen geraakt. De chauffeur van de bus zag rookontwikkeling en zette daarop de bus direct aan de kant. De passagiers moesten in de middenberm wachten.

In de bus, die op weg was naar Ridderkerk. zaten op dat moment zo'n tien tot vijftien reizigers. Zij werden volgens de RET na zo'n zes minuten opgepikt door een andere bus. Volgens een woordvoerder was er onder de passagiers geen sprake van paniek. De bus is inmiddels weggesleept. RET onderzoekt nu wat er mis is. Bij het incident bleek ook olie gelekt. Dat moest worden opgeruimd, waardoor de weg tijdelijk werd afgesloten.