Zeven vragen over gladheidsbestrijding in de regio

Op veel plekken in onze regio zijn op vrijdag strooiwagens de weg opgegaan. Zeven vragen en antwoorden over gladheidsbestrijding:

- Wanneer rukken de strooiwagens precies uit?

Gemeenten en Rijkswaterstaat strooien in principe preventief om gladheid te voorkomen. Ook bij gladheid door opvriezen, sneeuw en ijzel zorgen strooiwagens en sneeuwschuivers er voor dat doorgaande routes en doorgaande fietsroutes begaanbaar blijven.

- Welke wegen worden als eerste aangepakt?

Het gaat vooral om hoofdwegen, wegen die gebieden ontsluiten en waar het openbaar vervoer gebruik van maakt. Maar ook zijn het vrijliggende fietsroutes en fietsstroken.

- Waar kan ik zien op welke wegen er wordt gestrooid?

Op Rijkswaterstaatstrooit.nl kun je zien waar de strooiwagens van Rijkswaterstaat rijden. De strooiroutes in Rotterdam zijn terug te vinden op een speciale interactieve kaart. Die is te vinden op Rotterdam.nl/gladheid .

- Wat doet de overheid als het heel erg hard sneeuwt?

Bij sneeuwval wordt extra ingezet op het begaanbaar houden van drukke voetgangersgebieden, voetpaden rond openbare voorzieningen en bus en tramhaltes.

- Zijn er altijd genoeg strooiwagens beschikbaar?

Rijkswaterstaat kan ruim 500 strooiwagens inzetten, die ook kunnen worden voorzien van een sneeuwschuiver. Daarnaast hebben ze 350 sneeuwploegen.

De gemeente Rotterdam heeft zo’n 75 strooiwagens beschikbaar. Negentig medewerkers staan zeven dagen in de week paraat om wegen en fietspaden begaanbaar te houden. De wagens staan bij de twee grote wintersteunpunten op de noordoever en de zuidoever.

- Hoe lang duurt het voordat de belangrijkste wegen in Rotterdam zijn gestrooid?

Tussen het moment dat er besloten is om te gaan strooien en het moment dat de wegen gestrooid zijn, ligt ongeveer 2 uur. Rijkswaterstaat werkt hierin samen met provincies en gemeenten.

Stadsbeheer in Rotterdam kan besluiten tot een algehele uitruk. Na zo'n besluit moeten alle hoofdroutes in de stad binnen 3,5 uur aangepakt zijn. Er wordt dan gestrooid en bij sneeuwval worden er sneeuwschuivers op de wagens gemonteerd, waarmee de sneeuw naar de zijkant van de weg, fietspad of fietsstrook wordt geschoven.

- Hoe maak ik mijn pad ijsvrij?