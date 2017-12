Tegenvaller voor Erasmus Universiteit: Polak gebouw blijft nog langer dicht

Een fikse tegenvaller voor de Erasmus Universiteit: het Polak-gebouw op de campus blijft nog langer dicht dan verwacht. Minimaal tot maart volgend jaar wordt er gewerkt aan de versteviging van de vloer.

Het gebouw werd onlangs in allerijl gesloten toen bleek dat er twijfels waren over de veiligheid van de constructie. Het gebouw op campus Woudestein heeft dezelfde soort vloerconstructie als de parkeergarage bij Eindhoven Airport, die in mei van dit jaar deels instortte.

De Erasmus Universiteit heeft de colleges die plaatsvinden in het gebouw daarom verplaatst. Ook heeft het op andere plekken op de campus nieuwe plekken gecreëerd om te kunnen studeren.