Excelsior in winter via Hoffenheim naar Portugal

Excelsior gaat wederom op trainingskamp naar Portugal. De ploeg van Mitchell van der Gaag vliegt op 7 januari naar Faro. Een dag eerder speelt Excelsior in Hoffenheim tegen de gelijknamige tegenstander.

TSG 1899 Hoffenheim staat momenteel zevende in de Bundesliga. De wedstrijd zal om 12.30 uur beginnen. Vanuit Duitsland vliegt de ploeg een dag later naar het zuiden van de Algarve.

Excelsior verblijft in het Ria Park Hotel en Spa in Loulé en zal in Portugal ook nog een oefenwedstrijd spelen. De tegenstander is nog niet bekend.