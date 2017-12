Bruins, De Wijs en Faik terug bij Excelsior

Luigi Bruins, Jordy de Wijs en Hicham Faik trainen weer mee met Excelsior en lijken fit voor het duel met NAC Breda. Het drietal miste de vorige wedstrijd tegen PSV.

Luigi Bruins (liesklachten) en Jordy de Wijs (knieklachten) trainden eerder in de week nog individueel en dat leverde geen reactie op, waardoor ze vrijdag met de groep mee trainden. Hicham Faik was ziek en is weer beter.

Ander goed nieuws uit de ziekenboeg is dat Lorenzo Burnet na lange tijd vrijdag voor het eerst weer individueel buiten trainde.

NAC-Excelsior begint zondag om 16.45 uur. In de voorbereiding verloor Excelsior nog met 1-0 van de club uit Breda.