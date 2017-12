Hoogbejaarde vermiste kat na 1,5 jaar herenigd met baasje

Met een volledig vervilte vacht kwam poes Simba begin deze week binnen bij Dierenopvangcentrum Vlaardingen. Ze bleek al 1,5 jaar op straat te leven en liefst 24 jaar oud te zijn.

Haar baasje Sabine stond dan ook raar te kijken toen ze een telefoontje kreeg van het dierenasiel. Simba was gevonden in Hoek van Holland en kon nauwelijks bewegen door de vele klitten.

"We zijn wel wat gewend, maar gisteren schrokken we enorm van de toestand waarin deze poes binnenkwam", schrijft de opvang op Facebook. Een kattentrimster ontdeed Simba in twee dagen van al haar haar.

Het beestje bleek gechipt te zijn. Na een oproep op Facebook met de gegevens was de eigenaar snel gevonden. Volgens het asiel herkende Simba haar baas direct.

De eigenaar kwam bovendien met een opmerkelijke mededeling. Simba is volgens Sabine al 24 jaar, terwijl medewerkers van het asiel haar leeftijd schatten op 15. Gemiddeld worden katten 14 jaar oud.