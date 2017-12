Tennisser Stan Wawrinka komt naar Ahoy

Stan Wawrinka neemt volgend jaar deel aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. Het toernooi in Ahoy vindt plaats van 12 tot en met 18 februari. In 2015 zegevierde Wawrinka in Rotterdam.

Wawrinka is drievoudig Grand Slam-winnaar. De Zwitser won de Australian Open (2014), Roland Garros (2015) en de US Open (2016). Dit jaar stond hij in de finale van Roland Garros, maar verloor van de Spanjaard Rafael Nadal. Wawrinka kwam de laatste maanden van dit jaar niet meer in actie vanwege een blessure.

Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Jo-Wilfried Tsonga en Nick Kyrgios hadden hun deelname aan het toernooi in Rotterdam al toegezegd. Zverev won dit jaar twee mastertitels (Rome en Montreal), Dimitrov zegevierde in Cincinnati en won verrassend de Nitto ATP Finals in Londen. In de finale van dat toernooi, met de beste acht tennissers van de wereld, versloeg Dimitrov de Belg David Goffin.