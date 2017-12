Deel dit artikel:











Nieuwkoop: 'Thuis moeten wij niet te kloppen zijn' Feyenoord-verdediger Bart Nieuwkoop

Feyenoord boekte vorige week weer eens een overwinning, uit bij FC Groningen (0-2), en dat was nodig na een reeks mindere resultaten. "De sfeer is altijd beter als je wint, dat is ook logisch. Maar dit is niet genoeg, we hebben wel vertrouwen na deze winstpartij, maar nu moeten wij deze lijn doortrekken."

Vitesse wacht zaterdag, in de Kuip. En juist in eigen stadion valt Feyenoord tegen. "Vorig jaar waren we onverslaanbaar in de Kuip, dat hoort ook zo, thuis moeten wij niet te kloppen zijn. Maar de laatste duels hebben wij niet gewonnen, zaterdag een goed moment om dat recht te zetten." Nieuwkoop is weer helemaal fit, na maanden van blessureleed. "Ik ben zuur begonnen, in de voorbereiding die hamstringblessure. Daarna nog wat tegenslag, langer dan verwacht. Nu ben ik gelukkig weer helemaal terug, heb wat wedstrijden achter mijn naam staan. Ik werk hard, we weten waar het (de blessure, red.) vandaan komt. Dat moet ik nu zien te voorkomen in de gym."