Van Bronckhorst: 'Vitesse belangrijk in meerdere opzichten'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst mist zaterdag tegen Vitesse drie spelers. De langer geblesseerden Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin ontbreken en de vorige week tegen FC Groningen uitgevallen Ridgeciano Haps. Verder beschikt Van Bronckhorst over een fitte selectie.

De regerend landskampioen wacht al heel lang op een thuiszege in de competitie. Dat moet gebeuren tegen Vitesse, voor de trainer van Feyenoord een groot duel. "Belangrijk in meerdere opzichten voor ons. Na een reeks thuisduels zonder zege. En we willen de reeks voortzetten, na de winst op Groningen. En Vitesse is ook een concurrent," zegt hij.

Tijdens de wekelijkse persconferentie in de Kuip ging het ook over Tonny Vilhena, die na zijn goal in Groningen zijn vingers in zijn oren deed. Dat kreeg een staartje. Er was veel discussie over die actie. "Dat is niet aan mij. Het gaat mij om het spel, hoe spelers presteren op het veld. Daar richt ik aandacht op, ook wel randzaken, maar vooral het voetballende gedeelte," aldus Van Bronckhorst, die wel kort met Vilhena heeft gesproken.