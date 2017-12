Rahiied A. eerder veroordeeld voor geld stelen bij zorginstelling

De verdachte van de insulinemoorden is eerder dit jaar veroordeeld voor diefstal van 5000 euro uit een zorginstelling. De 21-jarige Rotterdammer kreeg een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 voorwaardelijk. Dat bevestigt justitie.

Rahiied A. liep stage bij Laurens en is daarna gaan werken bij de zorginstelling. Op het moment dat hij de diefstal eind 2016 pleegde was hij in dienst bij Laurens. Rahiied A is op staande voet ontslagen. In welk tehuis de diefstal werd gepleegd en of hij in meerdere tehuizen van Laurens heeft gewerkt, is vooralsnog onbekend.

Volgens Laurens is er geen reden om te veronderstellen dat de verdachte bij Laurens slachtoffers heeft gemaakt met medicatie.

De Rotterdammer is nog leerling van het Albeda College, waar hij de mbo-opleiding Verpleegkundige volgt. Hij zou volgens het Albeda binnenkort zijn diploma ontvangen.

Vijftien zaken

Donderdag werd bekend dat de Rotterdammer in 15 zaken verdachte is. Hij wordt verdacht van moord op drie cliënten van zorginstellingen . Vier andere overlijdens worden nog onderzocht.

Het gaat onder meer om tehuizen van Humanitas, waaronder de Wetering, de Riederborgh en het Jasmijnhuis in Ridderkerk en ’t Huys te Hoecke in Puttershoek.