Rotterdamse oogarts: verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk is niet genoeg

De Rotterdamse oogarts Tjeerd de Faber vindt het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over vuurwerk niet ver genoeg gaan. De raad maakte donderdag een rapport openbaar waarin het adviseert vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden.

De Faber, die werkt bij het Oogziekenhuis in Rotterdam, noemt dat mooi, maar zegt tegelijkertijd dat het slechts een eerste stap moet zijn.

"Dit is een mooi begin, maar een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen alleen is niet genoeg. Een volledig verbod op particulier vuurwerk heeft mijn voorkeur. Want er gebeuren ook veel ongelukken door siervuurwerk."