Gemeente claimt terrein: tractor pulling verdwijnt uit Meerkerk

Een tientallen jaren oude traditie verdwijnt uit de regio. Het jaarlijks evenement 'Tractorpulling Meerkerk' is niet meer. Het tweedaagse evenement voor trekkers en vrachtwagens bestond al sinds 1985 en had een internationale reputatie opgebouwd.

"We raken ons terrein kwijt'', zegt organisator Gerrit Spelt. "De gemeente gaat er voetbalvelden op maken, en op termijn woningen. We zijn nog wel op zoek gegaan naar een nieuwe locatie, maar hebben die niet kunnen vinden."

Het verliezen van het terrein bleek een goed moment om het evenement eens te evalueren, bekent Spelt. Die evaluatie luidt nu het einde in. "We hebben een jonge organisatie, velen van ons hebben ambities in de werk- en in de privésfeer. De meesten van ons krijgen eerder minder tijd dan meer."

Dat maakte het besluit om te stoppen makkelijker. "We doen het liever niet, dan niet goed. Daarom stoppen we op ons hoogtepunt."