Rotterdamse schaatsbaan mikt met lichtshow op recordaantal bezoekers De lichtshow op de schaatsbaan Rotterdam

Op de schaatsbaan in Rotterdam kan vanaf zaterdag in het licht van alle kleuren van de regenboog geschaatst worden. Met een lichtshow van 180 lampen viert de schaatsbaan in Rotterdam-Kralingen haar vijfjarig jubileum.

"Het ziet er gaaf uit, en het moet gaan zorgen voor een compleet nieuwe beleving, vooral voor de funschaatser", zegt organisator Tijs Nederlof. De officiële 400-meterbaan begon jaren geleden als stadsinitiatief. Inmiddels is de baan zelfstandig. Vorig jaar boekte de schaatsbaan met 175.000 bezoekers een record. Dit jaar hopen de organisatoren dat aantal te overstijgen. "Het afgelopen jaar trokken we al een ongekend hoog aantal. Dit jaar willen we dat minimaal evenaren en stiekem zelfs overtreffen." De baan wordt iedere winter opnieuw opgebouwd. De schaatsbaan is populair onder plezier- en sportschaatsers. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit van het ijs. "Dat heeft vooral te maken met de tunneloverkapping. Die zorgt ervoor dat de kou heel erg geconcentreerd blijft, waardoor we keihard ijs hebben dat het hele seizoen zonder scheuren meegaat." De kou hoort erbij

Koud is het daarom wel. "Ja, die kou hoort erbij. Het is ook belangrijk dat het goed koud is, want dat zorgt voor goed ijs en dus een prettige ervaring." Burgemeester Aboutaleb opent zaterdagmiddag het schaatsseizoen in Rotterdam.