Sanusi: 'Bal moet er een keertje in, ben ik wel mee bezig' Ryan Sanusi

Ryan Sanusi is weer een vaste kracht in het elftal van Sparta-trainer Alex Pastoor. Heel even viel hij buiten de boot. "Maar ik ben blijven geloven in mijn kwaliteiten. De trainer vond dat ik te weinig bracht, ik ben mijn dingen blijven doen en snel teruggekeerd in het elftal,' zegt de Belg.

Zondag wacht PSV, de momenteel ongenaakbare koploper van de eredivisie. "Als speler zijn dit de leukste wedstrijden van het jaar, in de grote stadions. Daar heb je geen extra motivatie voor nodig. Hier doe je het voor als voetballer." Toch wil Sanusi met Sparta niet figureren in Eindhoven. "Je gaat ernaartoe om te halen wat er te halen valt. Je ziet wel hoe een wedstrijd verloopt, je wilt er het maximale uithalen." PSV wint in de laatste duels vaak in de slotfase. "Dat is geen geluk, maar een kwaliteit," vindt Sanusi, die hoopt snel eens doel te treffen. 'Die bal moet er een keertje in. De laatste paar wedstrijden ben ik er dicht bij. Daar ben ik wel mee bezig, het speelt in mijn hoofd.'