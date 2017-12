De Coopsupermarkt aan het Moermanskpad in Rotterdam-Oosterflank is vrijdagmiddag overvallen. Een man kwam de supermarkt binnen met een vuurwapen en bedreigde het personeel.

De man is na een graai in de kassa weggerend en spoorloos verdwenen.

Na het voorval viel iemand in de supermarkt flauw. De persoon wordt door ambulancepersoneel onderzocht. Het is niet bekend of het flauwvallen met de overval te maken heeft.