ARCHIEF RIJNMOND 19 nov 2017 – Vermoeidheid

Afgelopen week heb ik een iets beter zicht gekregen op mijn energiehuishouding. Op hoe het bij mij werkt met inspanning, vermoeidheid en opladen.En dan vooral op geestelijk gebied.

Laat ik bij het begin beginnen.

Naar aanleiding van van-alles-en-nog-wat heb ik me begin dit jaar gemeld bij een psychologe om eens te onderzoeken in hoeverre ik eigenschappen heb die passen binnen het autistische spectrum.

Ik heb een serie gesprekken en testjes gehad, met mijn vrouw erbij - die mij in sommige opzichten misschien wel beter kent dan ik mezelf.

Een van de testjes was een zogeheten SIT, een sociale interpretatie test.

Dan krijg je een tekening onder ogen met daarbij de vraag wat je hier ziet.

Geestelijk de boel aftastend ging ik de tekening langs en beschreef wat ik allemaal zag gebeuren.

Twee jongens die op de stoep liggen te vechten of te spelen. Een man die op een bankje een krant leest. Een andere man die in een telefooncel staat te bellen. Twee mannen die in gesprek lijken met een politieagent. Wijst een van die twee mannen nou naar iets? Twee auto’s die een beetje dwars op de weg staan. Is hier misschien een aanrijding geweest? En die twee jongens die op straat op de grond liggen, zoeken die nou iets onder een van die auto’s? Is er een bal onder gerold of zo? Verderop een paar mensen die een praatje staan te maken. In de achtergrond een bioscoop waar zo te zien een mij onbekende film draait.

Kortom: het waren voor mij allemaal losse signalen waar ik niet één groot verband in zag. Ik vond het moeilijk te zeggen wat hier aan de hand was.

Toen ik klaar was, bleek dat mijn vrouw naast mij tijdens mijn uitleg zo ongeveer op haar tong had zitten bijten. Zij had in één oogopslag de hele situatie overzien, ze had gezien wat hier speelde en ze had zich ernstig moest inhouden om dat niet ook te zèggen terwijl ze mij als het ware die hele tekening hoorde afgrazen op zoek naar betekenis.

Blijkbaar keken wij op een nogal verschillende manier naar de werkelijkheid. Ik keek veel meer naar details, ik keek veel fragmentarischer dan zij, en had moeite om samenhang te zien. Precies wat hoort bij een zekere mate van autisme.

Een bijzondere ervaring, wel.

Je neemt doorgaans maar aan dat anderen de ‘werkelijkheid’ op een vergelijkbare manier waarnemen als jij. Dat neem je maar aan. Je weet het niet. Je kunt niet in andermans hoofd kijken.

Maar hier ging toch even een luikje open.

Zoals mijn vrouw naar de tekening keek, haar manier van meteen het centrale verhaal zien, dat leek mij de gangbare manier van waarnemen. Mijn gefragmenteerde manier was afwijkend.

Wat ik later bevestigd zag in een soort eindrapportje van de psychologe.

Wáár zou zo’n meer gefragmenteerde manier van waarnemen toe leiden? Die vraag ging na een tijdje door mijn hoofd. En met de psychologe hadden we het erover.

Dat blijven haken aan allerlei details helpt mij in sommige facetten van mijn werk, daar kunt u zich wel iets bij voorstellen. Maar het kon ook weleens héél vermoeiend zijn.

Iemand die hele dag maar overal details ziet, is ‘s avonds doodop.

Dat ben ik ook meestal.

Meestal ben ik ’s avonds zo afgedraaid dat ik helemaal kapot in bed plof, en het me ook geen reet kan schelen of ik ooit nog wakker word. Als ik maar rust krijg.

Ik doe ook vaak een middagdut.

Zeker als ik eerder op de dag een min of meer intensief gesprek met iemand heb gevoerd.

Van de week had ik het erover met cabaretier en muzikant Mike Boddé, met wie ik al heel lang bevriend ben. Mike heeft een boekje geschreven over geluiden en over zijn oprukkende doofheid, en ik ben bij hem thuis langsgegaan om daar een gesprek over op te nemen.

Na afloop van het radiogesprek hadden we het over mijn autisme-onderzoekje en over mijn terugkerende, lamleggende vermoeidheid.

Hij herkende er wel iets in.

‘Ja,’ zei hij. ‘Ik zou dan hypersensitief zijn. Dat allerlei prikkels bij mij harder binnenkomen dan bij anderen. Ik weet het niet, maar als ik weer eens een afspraak in Amsterdam heb gehad, en dan in de stad tussen al die mensen heb verkeerd, tussen voetgangers, fietsers, auto’s, met al die prikkels die op je afkomen, dan ben ik gesloopt. Als ik dan thuis kom, kan ik meteen naar bed.’

Deze herkenning deed me wel goed.

Je bent soms geneigd te denken dat anderen fluitend door het leven gaan en dat geen enkele inspanning hen te veel is. Maar misschien levert iedereen wel in zijn hoofd een strijd met zichzelf en met hoe zich te verhouden tot de wereld.

Ik had genoeg stof tot nadenken voor de autorit terug naar huis.

Het gesprek met Mike had helemaal niet zo inspannend geleken.

Maar eenmaal thuis ben ik op de bank neergeploft voor een middag-uil die anderhalf uur zou duren.

Pas daarna ging het weer.

SPEELLIJST

EERSTE UUR

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

2. Het land is moe – Drs. P

MIKE BODDE – TRIL #1

Gesprek met Mike Boddé naar aanleiding van zijn boek Tril.

Met daarin:

3. Rachmaninoff – Mike Boddé

4. Gehoor – Mike Boddé

5. Broer – Mike Boddé

AANKONDIGINGEN

6. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

7. Klaar – De Tunes

TWEEDE UUR

MIKE BODDE – TRIL #2

Vervolg van gesprek met Mike Boddé naar aanleiding van zijn boek Tril.

Met daarin:

1. Zandkastelen – Mike Boddé

2. Koog aan de Zaan – Mike Boddé

3. Ineke – Mike Boddé

4. Sick and tired of jazz – Mike Boddé & Cor Bakker

5. Stella by starlight – Mike Boddé

6. Kam je kamelenharen jas – Mike Boddé