ARCHIEF RIJNMOND 26 nov 2017 - Kleding

Afgelopen week heb ik een les geleerd over kleding.Bij twee verschillende gelegenheden, bij twee presentaties.

Het begon bij de presentatie van een boekje dat ik heb gemaakt. Een boekje met verhalen zoals waarmee ik Archief Rijnmond steeds begin. Al jaren riepen mensen: ‘Joh, je moet die verhalen eens bundelen.’ Dat heb ik nu gedaan. En het leek me wel aardig om bij de presentatie van de bundel niet een zogenaamd ‘eerste exemplaar’ aan te bieden aan een hoogwaardigheidsbekleder, maar om een paar verhalen voor te lezen en na elk verhaal een exemplaar te geven aan iemand die ìn dat verhaal voorkomt, en dan diegene de gelegenheid te geven te reageren.

Een van de verhalen die ik heb voorgelezen gaat over een gebeurtenis van jaren geleden.

Ik kwam op de fiets bij Rijnmond vandaan, en merkte bij de overgang tussen Oude en Nieuwe Binnenweg tumult. Een groepje mensen holde de Westersingel op. Ik vroeg aan een meisje dat helemaal achteraan kwam wat er aan de hand was.

Haar portemonnee was net gestolen van een terras, en vrienden van haar achtervolgden nu de dief.

Ik ben daarop snel naar het eind van de singel gefietst, heb daar mijn fiets geparkeerd en ben rustig gaan wachten op de aanhollende dief. Toen ie langszij kwam heb ik me op hem gestort, waarna we samen op de stoep vielen.

Bovenop de dief zittend, in afwachting van de politie, zag ik twee in nette pakken geklede heren komen aanlopen die ik allebei kende. Schrijver Marcel Möring en journalist Francisco van Jole. Een rare situatie om in bij te praten, maar we wisselden toch een paar woorden.

Het verhaal was uitgebreider, maar dit was de kern. En nadat ik het bij de boekpresentatie afgelopen week had voorgelezen, nodigde ik Francisco uit achter het spreekgestoelte. Hij zei toen iets dat me aan het denken zette.

Hij had het erover dat ie zich vaak probeert voor te stellen wat híj zou doen in bepaalde situaties. Zou hij in een situatie als deze óók hebben ingegrepen? Zou hij zich – net als ik - met zijn volle gewicht op een straatrover hebben geworpen?

Hij betwijfelde het.

En hij noemde een reden die ik niet had zien aankomen.

Zijn nette pak.

Hij droeg in deze periode van zijn leven inderdaad vaak mooie, nette pakken, herinnerde hij zich, en ga je het risico lopen dat je zulke kleren besmeurt of beschadigt door je op de stoep op een dief te werpen?

Na enig zelfonderzoek moest hij bekennen dat dat de drempel om in te grijpen wel verhoogde. Hij zou het alleen al om die reden waarschijnlijk niet doen.

En hij zag dit verhaal als een aansporing om altijd ‘casual’ gekleed te gaan. Om altijd kleren te dragen waarvoor je niet heel erg hoeft op te passen. Zoals hij tegenwoordig ook deed.

Dat trof me.

Ik weet van heel veel situaties ook niet hoe ik daarop zal reageren, maar angst om mijn kleding te beschadigen speelt in mijn overwegingen geen enkele rol. Alles wat ik aan heb, kan tegen een stootje. Ik hèb niet eens heel nette kleren, laat staan een net pak.

Ik ben altijd ‘casual’ gekleed, informeel.

Dat was ook zo bij de tweede presentatie van afgelopen week.

De presentatie van een cd met Rotterdamse liedjes van Drs. P.

Die cd heb ik van de zomer samengesteld en woensdag mocht ik in een zaal van de Erasmus Universiteit het eerste exemplaar uitreiken aan – nu wel – een hoogwaardigheidsbekleder, burgemeester Ahmed Aboutaleb. En dat in aanwezigheid van heel wat mannen op leeftijd die net als Drs. P lid waren geweest van het Rotterdams Studentencorps, een vereniging die aantrekkingskracht uitoefent op mensen die zich graag in kringen bewegen van een zeker maatschappelijk aanzien.

Na afloop van de presentatie, bij de borrel, kwam een mevrouw naar me toe die mij complimenteerde met mijn toespraakje en eraan toevoegde dat ik wel heel informeel was. Ik wist niet of zo nou mijn toon van spreken bedoelde of mijn kleding.

Had ze gehoord dat ik Aboutaleb in een onderonsje tutoyeerde?

Of vond ze mijn spijkerbroek, wandelschoenen en poloshirt nogal afsteken tegen het jasje-dasje van dit gezelschap?

Ik heb het aanvankelijk maar zo gelaten.

Ik zei zoiets van: ‘Ach ja, zo ben ik altijd.’

Maar toen ik de vrouw later, aan de andere kant van de borrel, weer sprak, kreeg ik duidelijkheid. Ze zei: ‘Toen we u zagen opkomen, dacht ik: die lijkt zo van de bouwplaats weggelopen.’

Aha, het was dus mijn kleding.

Inwendig moest ik er wel om lachen.

Het is dat ik er te veel voor had moeten uitleggen, anders had ik graag geantwoord: ‘Mevrouw, ik ga altijd casual gekleed. Ik ben namelijk een held. En je weet nooit waar ik opeens moet ingrijpen.’

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

DRS P

2. Café-chantant – Drs. P

3. Dijklied – Drs. P

4. Wereldberoemd onder schepelingen – Tom America & Drs. P

5. Holland hier, Holland daar – Mike Boddé

MYLENE D’ANJOU

6. Omdat ik een vrouw ben – Mylène d’Anjou

7. Vijftien jaar – Mylène d’Anjou

8. Het moederhart – Mylène d’Anjou

AANKONDIGINGEN

9. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

CURIEUZE COVERS

10. Tering – Jan Rot

11. 1 Minuutje in DWDD – De Zilversteenband