Verdachte Dordtse vloeren blijken veilig De Sportboulevard in Dordrecht

Met de vier Dordtse betonnen systeemvloeren is niets mis, dat is gebleken na onderzoek. De vloeren werden onderzocht nadat in Eindhoven een parkeergarage met dezelfde vloer instortte.

De vloeren van drie van de vier gebouwen zijn op basis van onderzoeken nu veilig verklaard voor gebruik. Alleen bij Palet in Stadspolders gaat eigenaar Trivire nog meer metingen doen. Het bedrijf wil zekerheid hebben over de draagkracht van de vloer. Naar aanleiding van de instorting in Eindhoven vroeg de minister van Binnenlandse Zaken alle gemeenten onderzoek te doen naar panden waar de betonnen vloerconstructie is gebruikt. In Dordrecht bleek het te gaan om vier gebouwen: multifunctioneel centrum Palet, Sportboulevard, OBS Dubbeldam en de brandweerkazerne op het Leerpark. Daarop startte de gemeente een onderzoek. Bij geen van de panden was tijdens dit onderzoek aanleiding voor het nemen van acute maatregelen.