Toch aanpassing haringtest AD

Na de kritiek op de AD haringtest eerder deze maand, heeft het dagblad besloten tot een aanpassing. Wat er precies anders wordt, is nog niet duidelijk.

Hoofdredacteur Hans Nijenhuis vindt wel dat ingrijpen nodig is, "als de test leidt tot dit soort rumoer", zei hij tegen EenVandaag. Nijenhuis zou in gesprek zijn met verschillende partijen in de branche om tot een betere en objectievere test te komen.

Of dat betekent dat de krant met nieuwe keurmeesters gaat werken of een nieuwe opzet kiezen, weet hij nog niet. Wel is de kans dat de vorige keurmeester, Aad Taal, terugkeert heel klein. “Ik ben overtuigd van de integriteit van deze man, maar ik ben er ook van overtuigd dat het heel moeilijk is om hem te verdedigen naar de buitenwereld toe", aldus Nijenhuis.

'Onbetrouwbaar'

Op 15 november zei de Tilburgse wetenschapper Ben Vollaard dat een zakelijke relatie tussen keurmeester Aad Taal en haringleverancier Atlantic de test zou beïnvloeden. Winkeliers die de vissen bij deze leverancier inkochten , scoorden gemiddeld veel beter in de AD-test. Er kwam vervolgens veel kritiek op het dagblad.