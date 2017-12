Broederliefde scoort allereerste nummer 1-hit

Je zou denken dat Broederliefde er al een heleboel heeft gescoord, maar toch is het nu pas zover: een nummer 1-hit. De nieuwe single 'Officieel' van het Rotterdamse gezelschap uit Spangen heeft de hoogste plaats bereikt van de Nederlandse hitparade, de Single Top 100.

Vorige singles braken weliswaar ook records, maar haalden nooit de nummer 1 positie. Een kleine tegenvaller is er ook: in de Album Top 100 is Broederliefde afgetroefd door Kinderen voor Kinderen.