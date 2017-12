Deel dit artikel:











Jørgensen treft Tapia op WK in Rusland Nicolai Jørgensen

Nicolai Jørgensen neemt het op het WK in Rusland komend jaar op tegen Renato Tapia, zijn ploeggenoot bij Feyenoord. De Denen zijn in groep C ingedeeld bij Peru, groepshoofd Frankrijk en Australië.

Bij Australië behoort Spartaan Craig Goodwin vaak tot de selectie van het land, dat nog op zoek is naar een bondscoach. Feyenoord-aanvoerder Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat zijn met zijn Marokko gekoppeld aan Spanje, Portugal en Iran in groep B.