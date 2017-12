Rijnmond Staat Stil: Rob Hogendoorn, boeddhisme en misbruik

Na de Rooms Katholieke Kerk wordt nu ook het boeddhisme opgeschrikt door reeksen verhalen van seksueel misbruik. Afgelopen week nog werd in Rotterdam een tantramasseur aangehouden, die klanten zou hebben misbruikt.

De zaak staat niet op zich. Bij het Meldpunt Tantra Misbruik stromen de reacties binnen. Ook over de Rotterdammer, die inmiddels weer op vrije voeten is.

Rob Hogendoorn uit Maasland houdt zich al jaren bezig met deze zedenzaken. Hij is zelf boeddhist en hoopt dat meer geestverwanten opstaan om de misstanden aan de kaak te stellen.

"Het boeddhisme wordt toch gezien als een knuffelreligie. Maar die roze wolk is er nu wel af." De schandalen rijgen zich aaneen: Mettavihari, Mattioli, Sogyal Rinpoche. Boeddhistische geestelijken, die jarenlang, soms decennialang, aanhangers zouden hebben misbruikt.

Verlichting

Het boeddhisme is een individuele religie en kent weinig of geen structuren zoals de meeste andere kerken. Hogendoorn:"Het boeddhisme kent daardoor geen feed back. Er is weinig controle op de geestelijken die zich verheven voelen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld zeggen dat tantraseks een noodzakelijk duwtje is op weg naar verlichting."

Maar hij ziet ook de mooie kanten van het boeddhisme. Rob Hogendoorn verbleef een jaar lang in Noord-India tussen de Tibetanen. Onder eenvoudige omstandigheden. "Ik deelde een kamer met de ratten." Zijn belangstelling voor boeddhisme en wetenschap leidde tot een ontmoeting met de Dalai Lama.

Lou Reed

En bovendien met een andere beroemde boeddhist: Lou Reed. De popmuzikant deelde met Hogendoorn een interesse in boeddhisme, meditatie en muziek. "Ik zat aan de keukentafel en werd opgebeld. ''. Later ben ik naar New York gevlogen en heb hem geïnterviewd ."Dat was in 2008. Tot zijn dood in 2013 hielden Rob en Lou contact. "Toen zijn vrouw Laurie Anderson optrad in Nederland, liep ik met de gitaar van Lou Reed door de straten van Groningen."

Mooi en lelijk

Het zijn mooie herinneringen, die in schril contrast staan met de seksuele schandalen. Hogendoorn:"Als boeddhist moet je de hele werkelijkheid nemen, zoals die is. En niet zoals je zou willen dat die is. Dus: mooi én lelijk. De vraag is wat doe je als boeddhist als je die lelijke kant ziet. Ik kom dan in actie."

"Aan een knuffelreligie heeft uiteindelijk niemand iets. Dan wordt het een fopspeen, waar je misschien hart op kunt zuigen, maar nooit melk uitkomt. Dát boeddhisme ben ik liever kwijt dan rijk."

Paul Verspeek in gesprek met Rob Hogendoorn. Over misbruik, meditatie en muziek.

Als u wilt reageren of uw ervaringen over tantramassage wilt delen: nu@rijnmond.nl