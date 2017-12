Verdachte Rahiied A. van insulinemoorden legt verklaring af

Donderdag werd bekend dat Rahiied A. mogelijk betrokken is geweest bij het overlijden van een bewoner van het Jasmijnhuis in Ridderkerk

Verdachte Rahiied A. is gaan praten. Hij heeft een verklaring afgelegd aan de politie, zei zijn advocaat vrijdag. Wat de verdachte van de insulinemoorden heeft gezegd, wil de advocaat niet kwijt.

Het openbaar ministerie maakte op donderdag bekend dat de 21-jarige verdachte mogelijk betrokken is bij nog twaalf zaken waarbij een bewoner van een zorginstelling overleed.

Volgens de advocaat is het begrijpelijk dat nu onderzocht wordt onder welke omstandigheden de andere bewoners in instellingen zijn overleden. "Maar het zorgt op dit moment voor een beeld dat de cliënt wordt verdacht van twaalf of meer moorden."

De advocaat hekelt die berichtgeving en benadrukte dat meldingen van overleden bewoners iets anders is dan een concrete verdenking. Zijn cliënt wordt op dit moment officieel verdacht van vijf zaken waarvan drie met een dodelijke afloop en twee zonder.

Over de vraag of Rahiied A. heeft verteld waarom hij de moorden pleegde, kan de raadsman ook niets zeggen. "Ik begrijp dat die vraag leeft, maar ik kan en wil daar op dit moment geen enkel antwoord op geven."