Weinig vraag naar Roetveegpiet bij Sintcentrales

Moet Piet nu zwart zijn, of veranderen in een roetveegpiet? Een vraag die al enkele jaren zorgt voor verhitte discussies. En hoewel je verwacht dat dit ook zijn weerslag heeft op de Pieten- en Sintcentrales, blijkt niets minder waar. Uit een rondvraag van RTV Rijnmond blijkt dat daar vrijwel uitsluitend pieten met een zwart gezicht worden besteld.

"De meeste mensen die hier komen willen een zwarte piet zoals we die gewend zijn. Een enkeling geeft aan dat 'ie als Roetveegpiet zal gaan," zegt Yvonne Bos van zwartepietenpak.nl.

Bos verhuurt deze periode van het jaar zo'n 500 pietenpakken en merkt weinig van de discussie. "Misschien wil 10 procent een roetveegpiet, de rest is gewoon de traditionele piet."

Roetvegen in Rotterdam

Bij de Sinterklaas intocht in Rotterdam was het uiterlijk van Piet dit jaar voor het eerst veranderd. Veel Pieten hadden vegen in het gezicht en waren niet volledig zwart geschminkt. Bij de Sintcentrales in de regio Rijnmond merken ze niets van deze aanpassing.

"Mensen willen toch volgens de traditie het sinterklaasfeest vieren, dus met Zwarte Piet," verklaart Astrid Videler van de Sinterklaasbrigade Barendrecht de populariteit van de traditionele piet. "Ook omdat de pieten anders zijn te herkennen."

Nu de drukste periode van het jaar eraan komt, zijn ze bij de Pietencentrales ook wel klaar met de discussie. "Laten we gewoon plezier maken en er een leuk feest van maken. Daar doen we het voor."