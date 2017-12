Rotterdamse fotograaf portretteert vrouwen met tattoos

De Rotterdamse fotograaf Rick Arnold heeft een serie portretten gemaakt van vrouwen met tatoeages. Hij maakte de foto's in Hotel Breitner. De beelden zijn verzameld in het boek 'Ink Issues' dat vrijdagavond wordt gepresenteerd.

Arnold kwam de vrouwen die hij op de foto zette gewoon tegen op straat, of op Facebook. En vroeg ze dan of hij ze mocht fotograferen.

"Het is geweldig hoe deze dames zich presenteren", vertelt Arnold. "Ze hebben allemaal zelf bepaald hoe, ik wilde wel wat skin zien, maar hoever ze daarin gaan, bepaalden ze zelf. Ik legde het alleen maar vast."

De keuze voor het maken van foto's in Hotel Breitner is bewust. "Het is een vintage hotel. Een beetje oud eikenhouten gedoe, een tof hotel waar hip Rotterdam zich niet beweegt. Alsof de tijd stil heeft gestaan. De dames voelden zich er meteen thuis.''