'Valboete' is Dordts Woord van 2017

Valboete is vrijdag gekozen tot het Dordts woord van het jaar 2017. De andere genomineerde woorden waren zwanenwachter en bruggetjesleed, allemaal woorden die uit een lokale nieuwsgebeurtenis zijn geboren en die veelvuldig werden gebruikt in de media.

Het winnende woord 'valboete' verscheen in oktober voor het eerst in AD De Dordtenaar. Het woord werd overgenomen door de landelijke media en ook het parlement had het erover.

De valboete was een bedrag dat bewoners van een Dordts woonzorgcentrum moesten betalen als ze vaker dan twee keer per jaar een noodknop indrukten na een val. Na kritiek besloot zorgorganisatie Aafje de contracten aan te passen. Uiteindelijk werd de valboete van 37,50 euro helemaal geschrapt.

Zwanenwachter en bruggetjesleed



De andere twee genomineerden waren zwanenwachter en bruggetjesleed. In april deed de Partij voor de Dieren in Dordrecht een oproep voor zwanenwachters, mensen die op Koningsdag tijdens het muziekfestival op de Spuiboulevard een uurtje toezicht wilden houden op een zwanennest.

Bruggetjesleed had te maken met vijf Dordtse bruggen die in 2017 geregeld in storing lagen. Het woord sloeg ook op de brug die bij de wijk Stadswerven gebouwd zou worden, wat uiteindelijk niet doorging.

Criteria



Het winnende woord moet aan een paar criteria voldoen: het woord moet het liefstveel in de media zijn gebruikt. Ook moet het te maken hebben met een lokale nieuwsgebeurtenis. Verder zijn humor en creativiteit ook belangrijk.

Eerdere winnaars waren weesfiets (2011), parapludag (2012), swaffeltherapeut (2013), schapetrots (2014), pantoffelritje (2015) en loempiadichter (2016).

De jaarlijkse verkiezing bestaat sinds 2011 en was een idee van voormalig gemeenteraadslid Jacqueline van Dongen. De jury bestaat uit zes journalisten die in Dordrecht werken.