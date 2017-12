Regels castingbureau tegen overschrijdend gedrag

Het grootste castingbureau van Nederland komt met een uitgebreide gedragscode voor het personeel. Aanleiding voor het nieuwe protocol van Kemna Casting waren de klachten over grensoverschrijdend gedrag van casting director Job Gosschalk.

Begin november werd bekend dat de regisseur van onder meer musical De Marathon in het Luxor Theater in Rotterdam per direct opstapte. Hij gaf toe acteurs bij hem thuis te hebben uitgenodigd voor audities. Hij vroeg ze daarbij ook om hun kleren uit te doen.

Daarna werd ook een andere medewerker op non-actief gezet wegens ongewenste intimiteiten.

Vierogenprincipe

In het nieuwe protocol van Kemna Casting staat dat audities alleen nog in een speciaal daarvoor ingerichte auditieruimte op het kantoor mogen plaatsvinden. Ook moeten altijd minimaal twee mensen erbij aanwezig zijn, het zogeheten vierogenprincipe.

Acteurs die zich voor een scene moeten uitkleden krijgen dit bovendien van tevoren zwart op wit. Tijdens een auditie is het dan officieel niet meer toegestaan om acteurs te vragen uit de kleren te gaan.

Met deze en andere bepalingen wil het castingbureau acteurs een veilige en professionele omgeving bieden en ongewenste intimiteiten en ander wangedrag tegengaan.