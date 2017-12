Ook speelronde negen van de eredivisie heeft de vrouwen van Excelsior Barendrecht geen punten opgeleverd. In Eindhoven werd met 2-0 verloren van PSV.

De uitslagen in de laatste weken worden wel steeds milder voor het team van Sander Luiten, dat na 9 wedstrijden nog wacht op zijn eerste punt in de eredivisie. Het regioteam debuteert dit jaar op het hoogste niveau in Nederland.