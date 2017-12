Deel dit artikel:











Jacht in brand in Rotterdam-Kralingen Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

Op de Boezembocht in Rotterdam staat een plezierjacht in brand. Bij de brand is een persoon gewond geraakt.

Het zou gaan om een acht meter lange jacht die aangemeerd staat ter hoogte van café De Waterklerk vlakbij het Kralingse Bos. Voor zover bekend is er één slachtoffer. De persoon heeft brandwonden opgelopen en wordt door ambulancepersoneel nagekeken.