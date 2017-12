Deel dit artikel:











Man gewond na brand op jacht Foto: Politie Rijnmond-Oost

Op de Boezembocht in Rotterdam stond vrijdagavond een plezierjacht in brand. Daarbij is een man lichtgewond geraakt.

De brand moest op afstand door de brandweer worden geblust, omdat er meerdere gasflessen aan boord waren, liet een woordvoerder van de brandweer weten. Het ging om een acht meter lange jacht die aangemeerd stond ter hoogte van café De Waterklerk vlakbij het Kralingse Bos. Toen de brand uitbrak was er een persoon aanwezig. De man heeft rook ingeademd en is met lichte brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Hij was wel aanspreekbaar.