Concurrentie mag abortusbehandelingen CASA overnemen

Patiënten van de failliete abortusklinieken van CASA kunnen terecht bij andere abortusklinieken en ziekenhuizen. De abortuszorg blijft zo gewaarborgd, schrijft minister Bruins aan de Tweede Kamer.

De keten heeft in onze regio een kliniek aan de Strevelsweg in Rotterdam-Zuid.

Begin november werd bekend dat CASA in de problemen was gekomen door grootscheepse fraude door de leiding. Bij de klinieken zou voor 9 miljoen euro zijn gefraudeerd. CASA verzon onder meer het bestaan van medisch specialisten. Ook werden patiëntendossiers vervalst. Op die manier kon er meer geld gedeclareerd worden bij verzekeringsmaatschappijen.

'Kwaliteit in orde'

Met de kwaliteit van de zorg die CASA bood, was niets mis, schrijft minister Bruins. Ook op de lange termijn ziet de minister geen problemen voor de toegang tot abortusbehandelingen, omdat andere klinieken de CASA-locaties willen overnemen.

Curator Marc Udink zei donderdag dat zich inmiddels diverse partijen hebben gemeld die de klinieken willen overnemen. De curator is met kopers uit Rotterdam, Amsterdam en Maastricht in gesprek over een eventuele doorstart.