PvdA Maassluis klaagt over Hoekse Lijn De metro van de Hoekse Lijn

De PvdA in Maassluis eist beter vervangend busvervoer voor de Hoekse Lijn. Volgens de coalitiepartij rijden er nu vaak te weinig bussen in de spits, waardoor de meeste overvol zijn en mensen vaak moeten staan in het gangpad.

Die situatie is volgens de PvdA onveilig omdat de bussen over de snelweg rijden. Als ze een noodstop moeten maken, kunnen mensen die in het gangpad staan gewond raken omdat ze omvallen. De PvdA heeft op de twee stations in Maassluis enquêtes gehouden. Daaruit bleek ook dat reizigers de bussen vies vinden. Ook klaagden ze over de duur van de werkzaamheden. De Hoekse Lijn had volgens de oorspronkelijke plannen op 1 september klaar moeten zijn. Maar de eerste metro's rijden niet eerder dan in februari. De partij eist uitleg over de uitloop van de werkzaamheden.