Aboutaleb: Relschoppers blijven tijdens jaarwisseling binnen

Burgemeester Aboutaleb neemt tijdens de komende jaarwisseling extra maatregelen om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Zo ontvangen mensen die vorig jaar betrokken waren bij rellen binnenkort een brief waarin hen wordt opgedragen thuis te blijven.

Ook wordt een groot gebied in Rotterdam-Zuid tot vuurwerkvrije zone verklaard. Het gaat om het deel rondom de Riederlaan in de wijk Hillesluis. Daar moest vorig jaar tijdens rellen de ME optreden.

Volgens de burgemeester is het goed dat het debat wordt gevoerd. Aboutaleb noemde Oud en Nieuw een soort georganiseerde crisissituatie waar veel gewonden vallen. "De vraag is of je dat de komende jaren in stand wil houden."

Advies Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed op verzoek van de burgemeesters van vier grote steden onderzoek naar de veiligheidsrisico's tijdens de jaarwisseling. De raad bracht op donderdag het advies uit om vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden.

Maar als het aan oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam ligt, gaat het nog een stapje verder. "Dit is een mooi begin, maar een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen alleen is niet genoeg. Een volledig verbod op particulier vuurwerk heeft mijn voorkeur", zei hij vrijdag op RTV Rijnmond.

De burgemeester ziet een algeheel vuurwerkverbod voor Rotterdam niet zitten, volgens hem werkt dat alleen als het landelijk wordt ingevoerd.