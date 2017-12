De 22-jarige vrouw die sinds donderdag werd vermist, is weer terecht. Het is niet duidelijk wat waarom ze vermist raakte.

Sandra Leendertse uit Alblasserdam zit in het begeleid wonen traject van De Rietlanden in Alblasserdam. Ze heeft een verstandelijke beperking en was donderdag niet teruggekeerd naar haar zorginrichting.

Ze is nu weer veilig gevonden, meldt de politie via Twitter. Het is onbekend waar Sandra is geweest tijdens haar vermissing.