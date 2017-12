Deel dit artikel:











Schiedams huis doorzocht in onderzoek ladingdiefstallen Er is voor bijna drie ton aan gestolen spullen in beslag genomen - foto: Thijs Kern

De politie heeft in een onderzoek naar ladingdiefstallen in Nederland ook onderzoek gedaan in een huis in Schiedam. Er zijn vier Albanezen en een Roemeen opgepakt die door het hele land op beveiligde parkeerplaatsen vrachtwagens zouden hebben leeggestolen.

De verdachten zouden hun buit hebben verzameld in een loods in het Brabantse Fijnaart. De politie vond daar voor ruim 273.000 euro aan gestolen spullen. Er lagen sigaretten, tablets, smartphones, horloges en andere elektronische apparatuur. Er zijn twee trekkers, een oplegger en twee personenauto's in beslag genomen.