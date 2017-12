Deel dit artikel:











Auto te water in Vierpolders Oorzaak was vermoedelijk gladheid op de weg

Een auto is zaterdagmorgen rond de klok van zeven in het water beland aan de Waterweg in Vierpolders. De bestuurster is onderkoeld geraakt, maar was verder niet gewond.

Waarschijnlijk is het ongeluk gebeurd vanwege de gladheid op de weg zaterdagmorgen.