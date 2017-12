Deel dit artikel:











Ticketverkoop Live at Wantij van start Kensington is een van de hoofdacts van Live at Wantij

De ticketverkoop van Live at Wantij in Dordrecht is dit weekend van start gegaan. De 1500 early-birdtickets waren vrijdag al binnen een half uur uitverkocht. Er zijn in totaal 9000 tickets te koop.

Onder meer Kensington, BLØF, Jacqueline Govaert en Suzan & Freek staan op 1 juni in het Wantijpark. Live at Wantij, het betaalde broertje van Wantijpop, komt na het enorme succes van vorig jaar terug met een tweede editie.