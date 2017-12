15-jarige autistische en dove jongen nog steeds vermist

De jongen is voor het laatst gezien in de omgeving van het Vlietland Ziekenhuis

De 15-jarige Abdullah uit Schiedam die sinds vrijdagavond wordt vermist, is nog steeds niet teruggevonden. De jongen is autistisch, verstandelijk beperkt, doof en heeft zijn medicijnen nodig.

Abdullah is zonder jas aan te trekken weggelopen vanaf de Obrechtstraat in Schiedam. Hij is daarna onder meer gezien in de omgeving van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam.

De politie heeft zaterdag op verschillende plaatsen in de regio naar de jongen gezocht. Het Schiedamse Prinses Beatrixpark is doorzocht door een groep agenten nadat een voorbijganger dacht iemand gezien te hebben die leek op de jongen.

Ook op andere plekken is gezocht nadat de jongen daar gezien zou zijn. De politie zegt alle meldingen te onderzoeken en is ongerust over de toestand van de jongen. Ze roepen iedereen op die iets weet over waar de jongen is, om contact op te nemen.