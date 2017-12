De jongen is voor het laatst gezien in de omgeving van het Vlietland Ziekenhuis

De 15-jarige Abdullah is sinds vrijdagavond laat vermist vanuit Schiedam. De jongen is autistisch, verstandelijk beperkt, doofstom en heeft zijn medicijnen nodig.

Abdullah is weggelopen vanaf de Obrechtstraat in Schiedam. Hij is voor het laatst gezien in de omgeving van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam.