Brandstichter MediaMarkt ook actief in Rotterdam De brand kon snel na het ontstaan worden geblust.

De Rotterdammer die vrijdagavond probeerde brand te stichten in de MediaMarkt in Dordrecht, heeft dat eerder ook al geprobeerd in het filiaal in het centrum van Rotterdam.

Dat meldt de politie Rotterdam-Centrum. De 55-jarige Rotterdammer stak even na 18.00 uur vrijdag een doos in brand op de computerafdeling in Dordrecht. Mensen zagen het gebeuren en sloegen alarm, waarop het personeel samen met een klant kon voorkomen dat het vuur om zich heen greep. De man is kort daarna opgepakt. Hij zal na verhoor in Dordrecht worden overgebracht naar Rotterdam.