Deel dit artikel:











Schaatsbaan Rotterdam bij opening al druk bezocht De entree is gratis deze openingsdag. Er is ruimte voor meer dan 1500 schaatsers op de baan Het is het vijfjarig jubileum van de schaatsbaan De schaatsbaan is overdekt

De schaatsbaan Rotterdam aan het Toepad in Kralingen is sinds vanmorgen weer open. Het is de vijfde keer dat de schaatsbaan haar deuren opent en al om 09.00 uur was het goed druk.

Phebe van Schaatsbaan Rotterdam vertelt: “Het is al goed vol op de baan en vanmorgen stonden de echte schaatsliefhebbers al klaar met de schaatsen in de hand om het ijs op te gaan.” In de ochtend was het nog relatief rustig, maar zij verwacht dat het tussen 15.00 en 17.00 uur extra druk zal gaan worden op deze eerste dag. Gratis entree

De entree is deze zaterdag gratis. Om het jubileum extra te vieren, komt burgemeester Aboutaleb om 16.00 uur langs om de schaatsbaan officieel te openen. Om 13.00 uur komt de sint met zijn pieten langs en vanaf 17.00 uur start een silent disco. De entree is deze zaterdag gratis. Om het jubileum extra te vieren, komt burgemeester Aboutaleb om 16.00 uur langs om de schaatsbaan officieel te openen. Om 13.00 uur komt de sint met zijn pieten langs en vanaf 17.00 uur start een silent disco. De schaatsbaan wordt deze zaterdag feestelijk verlicht in alle kleuren van de regenboog. De schaatsbaan is een van de grootste in Rotterdam. Volgens de organisatie biedt het ijs ruimte aan meer dan 1500 schaatsliefhebbers.