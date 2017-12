Zieke kinderen rijden mee met autorally

Meer dan 75 bijzondere auto's rijden mee in de rally.

Kinderen met een zeldzame ziekte mogen deze zaterdag meerijden met een autorally van bijzondere auto’s vanaf Rotterdam The Hague Airport naar ADO Den Haag. Formule1-coureur Jan Lammers rijdt eveneens mee.

De rally is voor de derde keer georganiseerd door het Zeldzame Ziekten Fonds.

Meer dan 75 klassiekers of hele bijzondere auto’s staan aan de start bij Worldhotel Wings op Rotterdam – The Hague Airport waarbij de kinderen als echte VIP’s mogen instappen . In iedere auto rijdt een kind met een zeldzame ziekte mee.

Na een spectaculaire start vervolgt de rally naar de ‘pitstop’ bij het Cars Jeans stadion in Den Haag. Daar wordt op de middenstip een groepsfoto gemaakt met alle zeldzaam zieke kinderen.

Bij terugkeer in Rotterdam worden de kinderen ontvangen door Sinterklaas.

De opbrengst, bijeengebracht door sponsors en rallyrijders, wordt aan het einde door middel van een cheque officieel overhandigd aan Jan Lammers (ambassadeur van het Zeldzame Ziekten Fonds). Met deze opbrengst helpt het Zeldzame Ziekten Fonds ook in 2018 zieke kinderen met een zeldzame aandoening.