Rijnmond Leesclub: 'Hoe ik talent voor het leven kreeg' van Rodaan al Galidi

Deze maand is het de beurt aan Hoe ik talent voor het leven kreeg van Rodaan al Galidi. Al Galidi, van oorsprong Irakees, woont sinds 1998 in Nederland en putte voor het boek uit zijn eigen ervaringen als asielzoeker. In 2011 kreeg hij de Literatuurprijs van de Europese Unie voor De Autist en de Postduif. Niet lang daarna zakte hij voor zijn inburgeringstoets...

De protagonist van het boek is Semmier Kariem, die wegvlucht uit Irak. Na een jarenlange vlucht vol angst, honger en verwarring belandt hij op Schiphol. Hij besluit asiel aan te vragen in Nederland. Wat hij niet weet, is dat hij daarmee met 500 anderen terecht komt in de grootste wachtkamer van Nederland: het asielzoekerscentrum. Hij verblijft daar negen jaar. Alles wat hij meemaakt beschrijft hij: zijn vlucht, zijn leven in het AC, en de dingen die hij meemaakt als tolk. Het oordeel van de Rijnmond Leesclub kun je hierboven beluisteren! Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.